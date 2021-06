Emmanuel NEWSFLASHUK (AMUDA)

Newsflash Nigeria est un journal en ligne qui diffuse les nouvelles, la politique, les sports, les divertissements, les histoires touchantes et inspirantes.



Newsflash Nigeria basé à Ekiti avec une vision pour aider à renforcer la démocratie au Nigeria, faire progresser le bien-être socio-économique et les droits du peuple, promouvoir et enrichir leurs pratiques culturelles et plaider en faveur des meilleures pratiques, de la bonne gouvernance, de la transparence et des droits de l'homme, conformément à les valeurs attendues d'un État démocratique moderne.



Les propriétaires de l'organisation estiment que de toutes les institutions d'une démocratie moderne, les médias comptent dans une large mesure.



Il peut aider à forger de nouvelles communautés, poursuivre un programme politique et social en faveur d'une société meilleure et aider à construire des visions d'espoir et de résistance. Malheureusement, les médias peuvent également conduire dans des directions négatives: diviser les gens et tronquer l'espoir et la vision. Dans notre pays, les médias ont joué les deux rôles à différents moments de notre histoire.



