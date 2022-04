Maitre Emmanuel NGOIE-KAZADI est actuellement Avocat au Barreau de Lubumbashi.Après ses études universitaires brillantes à université de Lubumbashi ou il est proclamé licencié en droit privé et judiciaire en 2012,il a exercé entre 2012-2014 à YABILI & PARTNERS Law-Firm Scrl comme Légal Consultant.



Vous conseiller et vous défendre, c'est sa passion.



Mes compétences :

Droit des biens et Droit judiciaire.

Droit des personnes et de la famille

Droit fiscal

Il intervient sur toute l'etendue de la Republique

Droit des Affaires