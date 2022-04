Emmanuel NIQUET

Après avoir fait deux premières années de médecine à Amiens, je me suis dirigé vers la faculté des Sciences afin d'y effectuer un Deug Sciences et Vie de la Terre. J'ai ensuite passé une licence en biologie cellulaire (option écologie fondamentale), puis une Maîtrise en biologie cellulaire (options écologie appliquée et physiologie).



Durant cette année de Maîtrise, j'ai tenté le concours IUFM afin d'être professeur des écoles (sans succés), et je donnais des cours de SVT en tant que vacataire dans un collège de la Somme (Ham) à des élèves de 6ème et 5ème.



La Maîtrise passée, je me suis inscrit au chômage comme beaucoup de monde. J'ai trouvé un petit job de vendeur de claviers électronique durant les fêtes de fin d'années dans un hypermarché (jusqu'au 24 décembre 1999).



Le 1er janvier 2000, je commençais mon travail d'animateur scientifique au centre culturel Le Safran (en tant qu'emploi jeune), puis je suis passé stagiaire et enfin titulaire.



Aujourd'hui, je reçois entre 1500 à 2500 enfants à l'année afin de leur faire partager ma passion : la Science.



Mon but et surtout de leur montrer (et aux adultes aussi d'ailleur !!) que la Science peut être accessible à tous, qu'elle n'est pas réservée à une élite, et surtout que l'on peut s'amuser en pratiquant les sciences.



C'est pourquoi, dans mes ateliers, nous fabriquons des objets (maquettes), nous réalisons des expériences ludiques afin de comprendre certains phénomènes scientifiques.



Nous faisons aussi venir au Safran des expositions interactives, l'interêt pour moi est que pour mieux apprendre et comprendre, il n'y a rien de mieux que de manipuler.



Mes compétences :

Pédagogie

Animateur