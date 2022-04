Emmanuel NJAKOU NOULALA

• 3 ans d’expérience en dessin technique (2D/3D).

• Très bonne expérience en conception et modification des plans d’implantation, des dessins de détail, des dessins d’ensemble, de projets en électricité, instrumentation, mécanique et procédé.

• Lecture des plans.

• Etablissement des devis et planification des travaux.

• Rédaction et montage de documents techniques.

• Parfaite maitrise des logiciels AutoCAD (2D/3D), MS Visio, Inventor, Solid Works, Sketchup, Suite MS Office (World, Excel,…), MS Project, SEE électrique.

• Proactif, bon sens de l’observation, bonne orientation spatiale, organisé, autonome, minutieux, capable de travailler en équipe et rigoureux.



Mes compétences :

Elaboration de projet

Gestion de projet

Etude d’impact environnemental

Electrotechnique (moteur électrique, alternateur,

Installation électrique dans le bâtiment et l’indu

Energies renouvelables (énergie solaire, hydroélec

Production de l’électricité (centrale thermique à

Audit énergétique

Dimensionnement et installation des systèmes de bi

Réseaux électriques (HTA, BTA, EP)

Production de froid, de chaleur et Conditionnement

Optimisation des systèmes énergétique

Instrumentation