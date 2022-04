Emmanuel NOBLET, 31ans, Dessinateur/Projeteur CAO CATIA V5 chez Segula technologie (5ans).



Je travail dans la conception automobile. Plus spécifiquement dans le domaine de la tôlerie, ce qui m'a amenée à travailler sur différentes structure d'ouvrant et de superstructure ainsi que sur plusieurs types de véhicules.



Ma formation, ces expériences ainsi que mon dynamisme et ma rigueur me permettent une adaptation rapide au domaine souhaité.



Mes compétences :

Catia v5

Catia v6