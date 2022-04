Architecte DPLG diplômé en 2005 et Gérant de l'Atelier d'Architecture Emmanuel NOËL depuis Janvier 2015, mon objectif premier est la satisfaction de mes clients.



Très tôt immergé dans le milieu de l'Architecture et de l'Immobilier, doté d'un très bon relationnel, je suis habitué à une clientèle variée et exigeante (Elus, médecins, notaires, ...).



"Chef d orchestre" sur tout type de projet architectural (de l'Esquisse au DCE-PRO + Chantier) allant de l'habitat individuel au bâtiment public (maisons de santé, administrations, ...).











Mes compétences :

Autocad

Photoshop

Excel

Word

Allplan

Revit architecture

In-Design

Sketchup

V-Ray