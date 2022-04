Emmanuel OBRY

Exploiter ses compétences pour créer des tours avant tout esthétiques et exceptionnels à travers l'Afrique, l'Asie, les USA. Le plaisir de piloter est présent, mais le véhicule reste un outil....pas le but du voyage...

Exploiter mon expérience et mes qualités de formateur au pilotage pour sécuriser et faire progresser les groupes de voyageurs motorisés.



Pays visités en raid: Algérie/Maroc/Tunisie/Libye/Namibie/Botswana/Égypte/Grèce/Turquie/Syrie/Jordanie/Thaïlande/Vietnam/Mongolie/

Balkans/Ouest USA.



Pratique de la batterie depuis 40 ans. Musicien professionnel depuis 25 ans.

On ne peut exploiter correctement une structure de formation sans avoir été soi-même acteur dans les métiers qu'on enseigne !



Le mot de la fin : composer de la musique ou des voyages avec une vision esthétique et professionnelle communes reste hautement complémentaire.



Mes compétences :

Moto

Pilotage

Encadrement

Musique

Formation

Tour Leader