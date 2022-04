Emmanuel OLIVE

LOIRE CONSULTING - Cabinet de RECRUTEMENT et de CONSEIL en Ressources Humaines.



CANDIDATS



Nous vous accompagnons dans votre démarche en vous aidant à définir votre trajectoire professionnelle basée sur vos expertises, en identifiant vos attentes, vos leviers de motivation et vos valeurs.



Nous identifions, avec vous, les environnements favorables où vous pourriez exprimer vos potentiels tout en étant vecteur de performance pour l’entreprise. Nous construisons avec vous un projet professionnel réaliste, source d’accomplissement personnel.



CLIENTS

Nous proposons à nos clients un processus de recrutement sur mesure. Nous vous accompagnons dans la recherche, la sélection, l’intégration et le développement de vos collaborateurs, en vous garantissant des actions adaptées à votre besoin, un reporting régulier et un engagement à long terme dans le cadre de nos partenariats.



Nos VALEURS Un engagement fort autour de valeurs partagées :

• Une EXIGENCE de QUALITÉ dans la réalisation des missions confiées.

• Une stricte CONFIDENTIALITÉ, tant à l'égard du client, que du candidat

• La DISPONIBILITÉ et la PROXIMITÉ



Si vous souhaitez davantage d'informations concernant notre cabinet ou nos prestations, je vous invite à me contacter: e.olive@loireconsulting.fr



https://www.loireconsulting.fr



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Recrutement

Recrutement cadres