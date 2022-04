Emmanuel OLIVIER

Ex Manager d'une équipe de commerciaux sur les départements 08/10/21/51/52/55 et 89, pour le développement de contrats , clients et prescripteurs,puis,en charge des clients grands comptes.



Suite à des restructurations , actuellement chargé d’affaires en énergie gaz de Pétrole Liquéfié BUTAGAZ gros

vrac - marchés industriels.

(18 départements)



Mes compétences :

budgets

SAP

Prescriptions

PeopleSoft Vantive

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel