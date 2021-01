Emmanuel OMADJELA DJAMBA

Emmanuel omadjela, est pour l’instant consultant indépendant, spécialisé dans les domaines ci-après :



Bâtiment et travaux publics, orientation génie civil : ingénieur géomètre topographe.



Environnement, changement climatique, gestion de déchets, pollution air, sol et eau, écologie et biodiversité, développement durable, évaluation environnementale : master en sciences et gestion de l'environnement.



Suivi, Evaluation et Gestion de projet, analyse de bilan, analyse financière et économique de projet : diplôme de maitrise en gestion de projet de développement.



Détenteur d'un Certificat d'Aptitude Pédagogique orienté à l'enseignement secondaire technique.







Mes compétences :

Spécialisé en en évaluation des politiques publiqu