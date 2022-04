Emmanuel ORION

Passionné par l’image et par les NTIC, j’exerce en freelance depuis plusieurs années dans les domaines du Web et du Print. J’ai mené à bien plusieurs projets de communication globale. Mon travail consiste à intervenir dans tout le corpus des métiers d’une agence de communication et d’une web-agency (stratégie marketing, gestion de projet, création d’identité visuelle, site internet dynamique, développement d’applications riches, campagne emailing, référencement - SEO, administration serveur, PAO, édition, prépresse,…).

Aujourd’hui, je souhaite mettre au service d’une société l'ensemble de mes compétences dans les domaines du Web et du Print, ainsi que mes qualités en termes de rigueur, d'autonomie et mon sens relationnel développé.





Mes compétences :

Edition / Impression: Identité visuelle - Charte g

Gestion de projet web

Communication visuelle

Graphisme print

Administration serveur

Conception site internet

Gestion de la relation client

Adobe Creative Suite 6

Chaîne graphique

PhP, MySQL, HTML5, CSS3

Photographie

Web design

Webmaster

Nom de domaine - Hébergement

Webmarketing