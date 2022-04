Emmanuel OTABIDE

Gérant de la société GSI, créée en 1995. GSI Informatique est une société de services spécialisée dans la vente de matériels informatiques, la conception, le développement de logiciels et progiciels de gestion, la maintenance, la sécurisation des données sensibles des entreprises.

GSI deploie ses solutions auprès des PME-PMI dans le domaine de l'industrie, de l'agroalimentaire, des acteurs de gestion des déchets, mais aussi auprès des TPE, artisans, de collectivités publiques et d'entreprises nationales.

Nous vous proposons des solutions clé en main (Étude, conception, Mise en œuvre, formation de vos collaborateurs) pour vos logiciels spécifiques.

GSI Informatique conçoit et développe pour les entreprises des outils performants et stables.

ETUDE DE PROJET INFORMATIQUE

Dès lors que vous nous soumettez un projet, nous étudions avec vous les meilleures solutions en terme d'intégration dans votre environnement informatique ainsi que le choix des technologies les mieux appropriées (Hardware et software).

CONCEPTION DE LOGICIELS

Notre compétence dans le domaine de la conception d’applications spécifiques couvre aussi bien les phases d'étude et de conseil que celles de l'analyse et du développement des logiciels.





Mes compétences :

Administration réseaux

Spécialisé dans la Gestion des Déchets

Gestion commerciale et Tracabilité

Suivi de Gestion par Terminal Serveur