Emmanuel OUEDRAOGO

Emmanuel Ouédraogo technicien en bâtiment et en Eau Hygiène et Assainissement Niveau BEP avec 10ans d’expériences professionnelles. avec des expériences acquises dans des ONG (Action Contre la Faim) et des Associations ONG .

2014-2015: Superviseur de chantier avec l'ONG Action Contre la Faim base au Burkina.

2012-2013:Sous Traitant des travaux de BTP

2011 contrôleur des travaux de BTP avec l'association ONG TIN TUA

2010contrôleur des travaux de BTP avec Société Universelle de Suivi & Contrôle Bâtiment et Travaux Publique (SUCOBAT) mois des vacances de 2003 à2009: Stagiaire pour dessin d'Architecture et suivi& contrôle de chantier au Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme.