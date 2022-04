Emmanuel Ousmane DIENG

Salut, je suis étudiant titulaire récemment cette année ci d'une licence professionnelle en géotechnique et géo-mine au niveau de l'Institut de Sciences de la Terre de Dakar. Je voudrai une offre de stage appliquée à l'exploitation de la carrière ou de la mine.



Mes compétences :

 Topographie (levées ; calcul ; report ; implanta

 Télédétection

 Techniques de prospection pétrolière

 Techniques d’hydrogéologie (forage et essais déb

 Techniques d’exploitation et de valorisation des

 Techniques d’analyse des bassins

 SIG (Systèmes d’Information Géographique)

 Risques naturels et gestions environnementales

 Pétrologie et minéralogie

 Normes et sécurité des installations

 Méthodes d’exploration et d’exploitation des min

 Localisation et cartographie

 Géotechnique (labo: sols et matériaux)

 Connaissance de l’entreprise, gestion et planifi

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel