Emmanuel PALMANTIER

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur généraliste fin 2012 au centre de l'Ei.Cesi, j'ai travaillé 3 ans chez PSA Peugeot Citroën en tant qu'apprenti ingénieur Méthodes puis Fabrication. Cette formation en alternance m'a permis d'acquérir, dans le domaine de l'industrie automobile, des compétences aussi bien techniques que managériales en lien étroit avec le Lean Manufacturing / Management.



Actuellement Chargé de projets chez Réseau Ferré de France, j'ai décidé de poursuivre une année de spécialisation en adéquation avec mon projet professionnel.

Intitulé "Transports et Construction Ferroviaire", ce mastère spécialisé, formation BAC+6 dispensé par l'école du Cesi de Nanterre, répond parfaitement à mes attentes : connaissances des diverses techniques de réalisation des systèmes de transport, les infrastructures et ouvrages ferroviaires qui y sont liés, sans oublier la maîtrise des aspects juridique, réglementaire, sécuritaire et socio-économique du système.



Cette année de mastère me permet d'acquérir quotidiennement, dans le cadre de missions professionnelles qui me sont confiées, des compétences en management et gestion de projets ferroviaire, en particulier en maîtrise d'ouvrage directe à travers le pilotage de l'opération de modernisation de ligne Paray-le-Monial / Montceau-les-Mines / Montchanin en Saône et Loire.



Seul et unique remplaçant de la Directrice d'Opération partie en juin dernier, je suis le responsable de ma première opération de RVB, celle-ci s'avérant extrêmement riche d'enseignement technique et humain.



Ma spécialisation se terminant le 31 janvier 2013, je souhaiterais mettre à profit mon expérience acquise dans le domaine ferroviaire, approfondir mes connaissances et m'établir durablement dans cette branche d'activité.



Mes compétences :

Amélioration continue

Informatique bureautique

Gestion de production

Management de projets

Maîtrise d'ouvrage

Chargé de projets

Travail en équipe

Open Office & Microsoft Office

Ms project