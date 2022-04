Emmanuel PARDON

Après des études scientifiques "classiques" (Bac C, DEUG mathématiques et physique) j'ai voulu m'orienter vers un cursus plus proche des réalités. J'ai donc suivi une formation technique en Génie Electrique (Maitre Ingénieur) qui m'a permis de découvrir le monde de l'industrie.

Cependant l'approche du terrain m'a orienté vers une spécialisation Méthodes/Organisation/Gestion de production (DESS de gestion de Production) beaucoup plus proche de mes compétences.

Chloride m'a offert l'opportunité au sein de son service R&D/Méthodes de mettre en pratique mes conaissance à la fois technique et Méthodes.

Durant environ deux ans j'ai pu appréhender au plus près les produits industriels sur cahier des charge, les modes de fonctionnements d'une production en mode projet.

En 1999, au changement d'ERP décidé par le groupe j'ai intégré la cellule projet pour transcrire et mettre en lien l'outil avec notre business. Mes connaissances produits, mes connaissances Workflow, et mes capacités en organisation et gestion de production ont été la clé de cette implémentation.

Cette longue étape, réalisée avec des consultants anglais, m'a introduit dans l'ensemble du processus de production l'entreprise:

ADV, Gestion de projet, Gestion de production, Approvisionnements, Achats, Données techniques.

Redevenu acteur de l'amélioration continu mise en production de nouveau produit et toujours garant de la stabilité du système, j'ai de nouveau intégré en 2004 la cellule projet pour un nouveau changement de version d'ERP.

Au fil de ces expériences, mon rôle au sein de l'entreprise n' a cessé de grandir au point de devenir un référent incontournable pour liaison business/ERP, pour la stratégie de la mise en production et externalisation de notre production.



Cette connaissance du terrain, du processus globale d'une production industrielle m'incite aujourd'hui a aller découvrir l'autre coté des cellules projets d'implantations d'ERP ou la remise en cause de process industriels. C'est pourquoi mes centres d'intérêts professionels sont désormais orienté vers le conseil et l'audit, des projets internes d'entreprise de développement à l'internationnal.



Mes compétences :

BASKET BALL

ERP

Infor

Methodes

Organisation

Organisation de production

Production

Basketball

Gestion de projet

Ultra Trail

Oracle E-Business