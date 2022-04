Emmanuel PARNET

Depuis plus de 10 ans, je travaille à des postes de technicien et administrateur systèmes et réseaux.



J'ai des compétences dans les domaines suivants :

- Administration de parcs informatiques

- Conduite de projet

- Responsabilités en exploitation/production



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi tant en technicien qu'en administrateur systèmes et réseaux dans les alentours de Rennes.







Mes compétences :

Windows 7

Windows server 2003

Windows server 2008

Windows xp

Linux

Bash Script

Backup Exec

Virtualisation

PFsense

Active Directory 2003/2008

Hyper v

Microsoft Exchange 2007/2010

Microsoft office

Iscsi

VMware ESXi

EqualLogic

Powershell

Terminal Serveur