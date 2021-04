Emmanuel PASCART

Mon nouveau livre Intrapreneurs, le réveil de la force dans l'entreprise Ed. Afnor, est disponible en Juin 2021 avec la postface de Gib Bulloch



Pour me contacter emmanue.pascart@gmail.com ou ajoutez-moi à votre réseau Linkedin.



Depuis 20 ans je suis amené à bâtir, piloter et développer avec succès et en équipe des "business unit" (P&L), des organisations commerciales à l'international (Europe, Amérique du Nord, Chine) au sein dentreprises de cultures et dimensions différentes dans des secteurs industriels complémentaires.



Le développement sous toutes ses formes est au cœur de mes préoccupations (humain, processus, client, marque). Je suis passionné de transformation(s) pour catalyser la croissance en focalisant sur lintelligence collective, l'innovation et lexpérience client premium.



Jaime partager une vision claire, donner du sens aux enjeux ambitieux et faire grandir via une dynamique dexcellence et dinnovation. J'ai plaisir à instaurer un climat ou les équipes pluridisciplinaires sont amenées à partager et faire ressortir le meilleur avec un sens de l'engagement toujours renouvelé.

Expert dans l'approche "lean et 6 Sigma" ce levier permet de placer le client au centre de lalgorithme pour conduire à lexcellence opérationnelle et commerciale sur l'ensemble de la chaîne de valeur.



Depuis 10 ans jinterviens dans les écoles de commerces et écoles d'ingénieurs, soucieux de transmettre et de partager. Je suis l'auteur de l'ouvrage "Le Grand livre de l'intrapreneuriat, stratégie et mise en oeuvre" Ed. AFNOR (2021) et "Six Sigma La force du changement" aux Ed. AFNOR (2009), proposant une approche pour transformer la culture d'entreprise.





Compétences clés :

Direction Générale, P&L, Business unit | Direction commerciale | Direction grands comptes | Stratégie et développement commercial | Go-to-market | Lean Master black-belt | Excellence opérationnelle | Excellence commerciale | Transformation des organisations | Leadership déquipes pluri-disciplinaires | Coaching (Growth model) | Intrapreneuriat et innovation disruptive | Lancement start-up | Digital & growth hacking | Stratégie marketing & marques | Influence & communication



Secteurs :

Equipement industriel | Supply-chain | Manutention | Transport | Logistique | Emballage, packaging | Finance | M&A | Financement participatif | Consumer Electronics | Automobile | industrie pharmaceutique | Medical devices | Healthcare | Conseil | Formations | Enseignement supérieur

Marketing

Export

Responsable grands comptes

Consultant