Emmanuel PAYSANT

Tout au long de mes études et de ma vie professionnelle, j'ai suivi un double parcours dans les secteurs administratifs et artistiques.

Au-delà de mes différentes missions et actions, le cœur de mes préoccupations est plus global et se concentre sur la personne humaine, son développement, et le vivre ensemble.

Le choix de travailler et de contribuer à la politique culturelle d'une collectivité est donc pour moi une bonne manière de mobiliser l'ensemble des compétences de mes deux parcours, au service de mes préoccupations.



De nature optimiste et dynamique, j'apprécie particulièrement le travail dans la bonne humeur, tout en étant un professionnel rigoureux et consciencieux, avec d'importantes capacités de mobilisation sur les missions qui me sont confiées.

Je peux être très patient pour défendre et faire passer une idée dont je suis convaincu, et en même temps saisir rapidement les opportunités lorsqu'elles se présentent.



D'un point de vue plus personnel, je suis sensible, bon vivant, apprécie le contact humain et aime bien bouger, être occupé physiquement et/ou intellectuellement, y compris durant mes périodes de congé.



Mes compétences :

Organiser

Manager

Créer / innover

Favoriser la transversalité