Emmanuel PENETRAT

- Aujourd'hui président de la société SELIA et VIGIMEDIS



· Co fondateur de la société DICSIT Informatique en 1995, revendu au groupe WELCOOP en 2016



· 20 ans d’expérience d'informatisation auprès des services d’aide, de soins et de coordination pour personnes fragiles (SSIAD, HAD, SAAD, CSI, CLIC, MAIA, Réseaux de santé, ESA ...)



· Compétence technique, fonctionnelle et de suivi de projets majeurs (Informatisation nombreux HAD , suivi agrément DMP Compatibilité, dossier des réseaux de santé de Picardie, informatisation des 24 antennes du SSIAD de la ville de Paris, Projets Equip'age, ...)



Mes compétences :

Génie logiciel

Vente

Conseil

Marketing

Business development

Informatique

Conduite de projet

Gestion de projet

Internet

Management