Emmanuel PENNÉGUÈS

Je suis actuellement étudiant en 4ème année à l'ISTEC, école supérieure de commerce et de marketing.

Mes intérêts au sein de l'entreprise se sont donc portés sur la vente et négociation ainsi que sur le marketing. Néanmoins, l'ISTEC étant une école avec un cursus général, j'ai eu au cours de ces quatre années d'études l'occasion d'avoir un apprentissage et une compréhension plus complets de la dimension de l'entreprise, m'ayant ainsi appris à apprécier d'autres domaines tels que le management, la finance, la comptabilité.



I had the opportunity in my second year at ISTEC, to study at ISB Dublin (International School of Business) as an exchange for a semester. It was a really constructive and passionating experience that permit me on one hand to acquire professional skills in english, and on the other hand to strengthen my learning about the corporate world (Courses : marketing, economy, accounting, entrepreneurship / Projects : fictional business creation and fictive new product launch)





Je suis actuellement à la recherche d'un contrat en alternance avec mes études à l'ISTEC, dont le rythme serait de 3 jours de cours pour 10 jours en entreprise.



Mes compétences :

Marketing

Techniques de vente

Stratégie d'entreprise

Relationnel

Marketing stratégique

Communication

Analyse de marché

Microsoft Office