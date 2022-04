Emmanuel PESNOT

Je suis un gourmet des voix et des techniques vocales. De toutes les voix et de toutes les techniques vocales.

Mais la technique, si passionnante qu’elle puisse être, n’est qu’un moyen pour aboutir au résultat que tous les artistes souhaitent obtenir: se libérer des contraintes pour laisser libre cours à leurs aspirations artistiques.



Notre corps est une magnifique machine à chanter, encore faut-il explorer sa géographie, la maîtriser, et savoir la mettre en oeuvre dans un savant mélange de tonus et de détente. C’est le rôle du luthier des voix…



Mon parcours



Mes débuts: de la voix parlé au chant lyrique



Venu de la radio (15 ans à Radio France), je me suis pris de passion pour le chant et la musique “sur le tard” (trente ans!!!). J’ai reçu une formation complète (solfège, chant lyrique et musique ancienne) au conservatoire de Tours. Je me suis perfectionné avec Sophie Hervé, Myriam De Aranjo et Christiane Sansonetti. J’ai été choriste à l’opéra de Tours, et continue de chanter des parties solistes dans des opéras ou oratorios, tout en pratiquant le récital de mélodies ou de lieder.



Chef de chœur, j’ai dirigé plusieurs ensemble vocaux, et préparé des chœurs pour des chefs tels que Jean-marc Cochereau, Udo Reinemann,ou Pierre-Marie Dizier. Je suis intervenu à de nombreuses reprises comme formateur en technique vocale auprès de chorales pour le compte du Cepravoi, mission voix en Région Centre.



La révélation: le travail corps et voix, la voix dans les musiques du monde



En 2000, je suis une formation de longue durée au Studio des Variétés “La Pédagogie du chant dans les Musiques Actuelles”. Des intervenants très pointus sur la physiologie (le Dr Gérard Chevailier), l’acoustique (Gilles Léautaud), la psychologie, des”coachs vocaux” d’expérience (Richard Cross, Claudia Philips…), et deux interventions qui changent ma façon de penser mon métier. Jean-Yves Pénafiel, comédien et chanteur, nous place face à un constat pourtant évident: le chanteur a un corps, et c’est ce corps qui chante, parle, hurle, murmure, se plaint ou exulte…. Quant à Martina Catella, chanteuse et ethnomusicologue, elle met en lumière des vérités qui ne cesseront de m’inspirer ensuite: la pensée organise le corps-chantant, la forme ne peut être dissociée du fond, il n’y a de chant que dans le rapport entre un être chantant et son auditeur… En d’autres termes: chanter, c’est projeter un message vers l’Autre.



Mes expériences



Ce sont ces principes qui me guideront dans mes diverses expériences professionnelles. Avec mon frère Gilles, et quelques complices profs de chant, comédiens, spécialistes du corps (praticiens Alexander, Feldenkreis), nous ouvrons en 2002 une école de chant à Tours, la Boîte Vocale, qui aura jusqu’à 250 élèves, et forme de nombreux professionnels (voir article).



Parallèlement, j’interviens dans d’autres structures (Jazz à Tours, le Cepravoi, l’Université de Tours-Centre de Formation des Musiciens Intervenants), et surtout continue de me former aux Glotte-Trotters. Je m’y perfectionne en ©Technique Vocale Universelle auprès de Martina Catella, en tango chanté avec Sandra Rumolino, en fado avec Bevinda, en musiques nord-américaines avec Elisabeth Howard méthode ©Vocal Power (voir article), au chant harmonique avec Daïnouri Choque, chant polyphonique sarde avec Marina Pittau…



Mes activités



Aujourd’hui, j’exerce mon activité de luthier des voix dans le cadre des Glotte-trotters, j’ai donc le plaisir d’y accompagner “à quatre mains” avec Martina des artistes tels que Macha Gharibian, Alizée Elefante, Etoile Mechali, ou Elsa Birgé.



J’anime chaque été un stage dans le cadre du festival Les Suds à Arles. Par ricochet, j’ai été amené à à coacher des groupes tels que La malcoiffée, les Filles du Sud, ou le Choeur de la Roquette à Arles. J’anime des stages et dispense des cours particuliers à Nantes, Tours, Paris, Metz, Montpellier (voir calendrier en page Formations). Ces cours et stages peuvent être pris en charge par votre employeurs dans le cadre de la formation professionnelle.



Mes compétences :

Chant

Coaching