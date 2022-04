Emmanuel PETIOT

Riche d'une expérience de plus de 40 ans dans le domaine du management d'équipes, comme dirigeant de structures sportives puis d'équipes d'acteurs RH, essentiellement, dans le domaine de la formation professionnelle, je suis disposé à m'investir dans des projets innovants et à forte valeur ajoutée.

Je suis particulièrement intéressé par les missions de pilotage et de gestion de projet formation ou par des missions d'accompagnement de salariés ou de personnes en recherche d'emploi ayant un projet formation, dans le cadre d'une reconversion.