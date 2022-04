Emmanuel PEUDON

Après plusieurs années de développement, principalement sur des applications de gestion JEE, je suis désormais responsable technique au sein d'un pôle de Sopra Steria. A ce titre, je suis responsable de la maintenance et des évolutions techniques des applications, ainsi que de l'encadrement des équipes de développement.



Ce poste m'amène non seulement à travailler au plus près de mes équipes, mais aussi avec le client (un ministère public) pour l'aider à cadrer ses besoins, et l'accompagner dans ses problématiques techniques.



J'endosse aussi le rôle de responsable de l'industrialisation pour les projets de mon pôle, et de l'amélioration continue de celle-ci, m'amenant à travailler avec mes homologues au sein du Centre de Services Sopra Steria Nantes.



Mes projets m'ont amené à travailler sur du JEE, mais également sur des technologies plus spécifiques. Notamment la GED Alfresco et du Shell depuis plusieurs années, et sur des projets full-javascript dans le cas d'applications portées sur des téléviseurs, avec de grandes problématiques de performances.

Mes différents projets m'ont amené à travaillé en cycle en V classique, mais également en méthode agile, de plus en plus privilégiée par les clients.



Mes compétences :

JavaScript

Hibernate

Système d'information

Java

Java EE

ERP

Struts

Tomcat