Après plus de 10 ans d'expérience dans le commerce de la pièce automobile neuve, échange standard et occasion j'ai saisi récemment l'opportunité d'intégrer le groupe Vege spécialiste de la fabrication de moteurs échange standard et autres périphériques .







Mes compétences :

Vente

Marketing

Internet

E-commerce

Communication

Comptabilité générale

Gestion

GIMP

Prestashop

Wordpress

Mécanique auto

Création de site web