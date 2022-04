Emmanuel PHILIPPE

Fort de 7 années d’expériences en tant que Responsable Test au sein du Service R&D de SYNELEC, j’ai pu développer de larges compétences techniques et relationnelles dans un environnement multidisciplinaire afin de valider le bon fonctionnement de systèmes Hardware et Software développés par l’équipe R&D.



Cette expérience réussie m’a permis de Manager le Service Support Client de PLANAR sur les 8 dernières années.

En charge de différents projets Installations et Dépannages sur la zone Europe, Moyen Orient et Asie, ces années ont été riches en rencontres et elles m’ont permis de proposer différentes solutions techniques en adéquation avec les requêtes clients.

Egalement en charge de la Hotline et du Processus RMA, j’ai dû mettre en place des outils pour résoudre au mieux les problèmes clients dans un souci de timing permanent. Ces outils m’ont également servis de reporting pour ma hierarchie.

En tant que Manager du pôle Réparation et Formation, j’ai également géré la :

- Réparation liée aux RMA BES ou Réparation Clients hors garantie nécessitant Devis et Facturation avant expédition des équipements.

- Formation de nos vendeurs, Distributeurs ou Clients ; Sachant que la plupart des formations utilisateurs étaient directement prises en charge par l’équipe technique à l’issue de l’installation.



Mes compétences :

JTAG Temento ; LINUX ; Bureautique Windows

Management d'équipe et de Projets

Technologie DLP, LCD, LED et Traitement du Signal