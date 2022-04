Emmanuel PIFFETEAU

Je suis issu d'un parcours scolaire normal avec bac et BTS (productique bois et ameublement) au final. Ce dernier que j'ai réalisé en alternance avec la société Gautier France (leader dans le mobilier de maison) dans laquelle j'ai beaucoup appris aussi bien sur le plan professionnel, que sur le plan personnel.



J'ai quitté cette société pour devenir chef de projet dans la société Navi-Line (agencement de mobilier pour le nautisme)pendant 6 ans. Cette entreprise a été rachetée durant les 6 ans où j'y suis resté. J'ai également beaucoup appris en tant que chef de projet (relationnel clients , amélioration diverses, devis, suivi BE, suivi SAV, lancement nouveaux projets).



Je suis maintenant (depuis 7 ans et demi) en cogérance dans une nouvelle entreprise plus petite.



Je suis désireux aujourd'hui de devenir indépendant de monter seul ou à plusieurs mon entreprise. Je suis ouvert à toutes propositions.



Mes compétences :

Ébénisterie

Construction navale

Ameublement

Bois

Nautisme

Visual Basic

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Autocad