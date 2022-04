Emmanuel PRISO

J'ai un parcours en communication et marketing depuis que je suis dans le supérieure, aujourd'hui je suis en master en cultre et communication à l'université de Paris 8. J'ai eu de nombreuses expériences dans les métier de la communication et je suis formé à ses métiers grâce à mon parcours scolaire et universitaire. Je me spécialise dans les RP et la communication digitale.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Comunity management

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Gestion de projet