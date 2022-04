Je m'appelle Emmanuel Prunin et je suis en pleine reconversion.

J'étais mécanicien pendant presque 10 ans et je souhaite maintenant me lancer dans les affaires.

Je travaille constamment mon développement personnel ainsi que mon bien être et les valeurs que je chéris me poussent dans ce sens.

J'aime la vie et je souhaiterais contribuer à un monde meilleur.

J'aime les gens et je souhaiterais leur apporter ce qu'il y a de mieux pour eux.

J'ai des idées et aimerais les exploiter.



Qui connaissez vous qui aimerait m'aider à développer mes nouveaux talents de vendeur?



ou



Qui connaissez vous qui partage mes valeurs et souhaiterait développer un projet ou créer une nouvelle entreprise?







Mes compétences :

Essais mécaniques

Mécanique

Course à pied

Prise de parole

Pilotage

E-business

Informatique

Serrurerie

Montage vidéo

Coaching

Electricité

Généalogie