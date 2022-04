Emmanuel QUENTRIC

• Ingénieur ESME SUDRIA (15 ans d’expérience),

• Fonction : Directeur de Projet Aéronautique

• Expérience : Management MOA & MOE jusqu'à 12 p, plateaux inter/exter et AT. Logiciel Temps réel, Embarqué

• Domaines : Aéronautique (10 ans); Imagerie 3D (6 ans), Ferroviaire (6 mois)

• Projets : A400M GADIRS (6 ans); SCI A380 (1 an), TIGRE (1 an), TACTIS (2 ans),

• Clients : THALES (EADS) & SAGEM(SAFRAN), SIEMENS

• Compétences DO-178B DALA Cycle en V complet (sauf TU)



Mes compétences :

BAT

Clearcase

DO 178B

DOORS

Dxl

GTB

Linux

MFC

Microsoft Project

Microsoft Visual C++

Motif

Open GL

Opengl

Perl

RTRT

SCADE

Synergy

UNIX

Visual C#

X11

Project

Visual C++

C

Microsoft Excel