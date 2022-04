Emmanuel QUERNEZ

Doctorant en sociologie à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) en science politique à l'Université de Rennes 1, je mène une thèse sur les dispositifs de lutte contre les discriminations raciales et la carrière morale de la plainte dans une perspective comparative France/Grande-Bretagne.



Directeurs de thèse : MM. Michel Wieviorka (CADIS – FMSH) & Olivier Cousin (CADIS – Université Victor Segalen Bordeaux II).



Thèmes de recherche : Ethnicisation des rapports sociaux, recours au droit antidiscriminatoire, inégalités sociales et assignations raciales, processus identitaires, politiques publiques de l’égalité et de lutte contre les discriminations, théories de la justice sociale.



Affiliations disciplinaires : Sociologie des relations ethniques, sociologie du droit, sociologie du travail et des relations professionnelles, sociologie de l’action publique.



Je suis lauréat du programme de recherche de la Mairie de Paris sur la xénophobie et l’antisémitisme.



Mon CV détaillé et mes coordonnées complètes sont disponibles sur le site de mon laboratoire de rattachement: cadis.ehess.fr