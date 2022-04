Emmanuel RACCA

Créatif depuis l’enfance c’est tout naturellement que je me dirige vers l’image dés 12 ans, pour concevoir des "micros métrages" en super 8.



Adolescent la photographie prend le dessus, photographie de reportages sportifs en côtoyant les people de l’époque ,puis assistant photographe de mode…La photo me donne la culture pub que je ne perdrais plus…Mes études: Droit des affaires et droit du travail à l’Ecole des cadres du commerce et affaires économique. Avec la photo m’oriente vers la publicité, je fais l’ESP,l'école supérieure de publicité et de marketing de Paris, pour m’orienter vers la création publicitaire.



De concepteur junior en senior, je deviens directeur de création, avant d’abandonner pour devenir scénariste de courts métrage et de programmes courts, puis comédien.



Période qui cesse au bout de 4 ans ou je deviens chargé d’études marketing, puis free lance et à la suite de différentes demandes de création de nom combinées au balbutiement d’internet de l’époque, je lance et dirige l’agence de création de marque et de communication Nouveau Sens qui édite le site speednaming.com 1ere naming agency online depuis 2008.



Membre de l’Internet Manager Club depuis sa fondation, j’aime rencontrer de nouvelles têtes et créer de nouveaux concepts ou conseiller ceux qui en ont.

Je fédère depuis 2008 une communauté qualifiée d’entrepreneurs à la suite de mon passage Sur BFM,dans l’émission BFM Académie de 2008.



Community manager de ce groupe j’y organise quand le temps me le permet une soirée annuelle avec Eve Chegaray chroniqueuse de l’émission.

Ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs de l’émission et de la station.







L'agence Nouveau Sens® est une agence de création de marque d'innovation et de communication.



C'est au confluent de l'écriture et du marketing que naît l'expression créative de Nouveau Sens®.

Un savant mélange sagement dosé entre reflexion stratégique et innovation.

Un style qui donne la priorité au sens et à l'imaginaire...



L'agence Nouveau Sens édite le site Speednaming.com® la 1ére agence de naming on line traitant en paralléle les aspects créatifs et juridiques jusqu'au dépôt.



Création de noms de sociétés, d'enseignes, de sites E-commerce.

Création de marque de produits et ou de services,sans oublier la surveillance des marques...Un service complet online pour le bien-être des PME/TPE/jeunes créateurs d'entreprise,sans omettre les grands comptes un service qui préserve l'environnement,moins de déplacement,moins de pollution,economie,gain de temps,noms impactants sont les mots clés de speednaming.com®.





blog DesignVerbal blog sur la création de nom et la communication donnera des conseils,traitera des infos du naming,des actualités de speednaming® et de l’agence Nouveau Sens® .

http://www.designverbal.fr





ECOUTER LE PODCAST DE L'EMISSION DU 19 AVRIL 2008 SUR BFM BUSINESS

************************************************************



EMMANUEL RACCA à été sélectionné afin de présenter speednaming.com® lors de l'émission BFM ACADEMIE 2008.



Si vous avez loupé l'emission rattrapez-vous sur la 2e partie du Podcast celle ou l'on parle de Time~45mntes.



http://www.1001podcast.com/podcast/BFM/channel80/20080419_bfmacademie.mp3?R=BFM&S=channel80&media_url=http%253A%252F%252Fwww.1001podcast.com/podcast/BFM/channel80/20080419_bfmacademie.mp3

INTERVIEW SALON E-COMMERCE 2012



http://youtu.be/htInwidoTm4



