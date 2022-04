Emmanuel RATS

Actuellement responsable dans un négoce de matériaux (Entreprise indépendante), je recherche un nouvel emploi me permettant d'aboutir à des objectifs concrets, je suis ambitieux et motiver pour ma réussite professionnelle.

Un bon esprit d'équipe et à l'écoute des différents besoins que ce soit de l'équipe de vente comme la clientèle .

J'apprend très vite .



Mes compétences :

Assiduité

Autonomie

Esprit d'équipe

Détermination

Rigueur

Conscience professionnelle