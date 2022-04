Emmanuel RECANZONE

Fort de plusieurs expériences dans des domaines aussi variés que la maintenance informatique, le monde éducatif et l'industrie céramique, je suis à l'écoute de toutes opportunités qui me permettraient d'élargir mes compétences au travail et de diversifier mes expériences professionnelles.

Ces longues expériences m'ont permis de développer un fort potentiel d'adaptation, une assiduité et une exigence accrue.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Maintenance informatique

Microsoft PowerPoint

Conduite Installation Cuisson

accompagnement personne handicapée

Caces 3

SST

Équipier Incendie

Équipier Gaz

Pontier