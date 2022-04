Emmanuel REGNOUF

Au sein de ManpowerGroup®, Right Management accompagne les organisations dans leurs enjeux de transformation RH au travers de la définition des plans stratégiques RH, de leur mise en œuvre et de l’accompagnement des trajectoires professionnelles des collaborateurs.



Un déploiement de notre offre au niveau local, national et international

Un accompagnement en mode projet ou de façon individuelle

6 solutions sur mesure pour accroître la productivité des organisations :



• Strategic Workforce Consulting (construire les plans stratégiques RH permettant d’aligner les compétences avec la stratégie métier)

• Accompagnement à la transition de carrière (plans sociaux PDV/PSE, outplacement individuel, accompagnement de conjoint, aide au retour à l’emploi, retraite)

• Evaluation de potentiel / assessment des talents (recrutements internes et externes)

• Mobilités de carrière (bilan professionnel, accompagnement GPEC, développement de la culture mobilité)

• Développement du leadership (efficacité des équipes, parcours de développement des leaders et talents clés, 360° feedback,…)

• Coaching individuel et/ou collectif (accompagnement à la nouvelle fonction/coaching de développement/coaching ciblé, accompagnement des équipes)



Mes compétences :

PNL certification de praticien en 2012

Krauthammer développement managérial et commercial

PNL certification de technicien en 2006

Recrutement

Management

Formation Professionnelle

Stratégie commerciale

Ressources humaines

GPEC

Assessment

Business development

Mobilité externe

Développement RH

Gestion de carrière

Gestion des talents

PSE1

Mobilité interne

Coaching

Accompagnement individuel

Développement commercial

Conduite du changement

HR