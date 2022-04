Emmanuel REMY

Parcours exclusivement réalisé chez Faurecia, sur deux sites: Audincourt(France) et Ingolstadt(Allemagne).

- Industrialisation de 1992 à 1998.

- Responsable production de 1998 à 2000(120 personnes)

- Responsable prototype de 2000 à 2003

- Qualité client (PSA) de 2003 à 2004

- Industrialisation de mi 2004 à 2006

- Ingenieur Qualité (BMW) janvier 2006 à Septembre 2007

- managment Méthodes et Qualité BMW à partir d´Octobre 2008



Diplomes:

Bts de gestion de production au lycée Belin (70)

Bac F1 au lycée Jules Haag (25)



Je suis billingue ( francais et allemand)avec de bonnes connaissances en Anglais



J´aime les rapports humains et je suis très intéressé par la responsabilité en production.

Depui queje suis en qualité, j´ai également compris l´intérêt essentielde la qualité.

On doit prévoir nos installations pour pouvoir atteindre la Qualité voulue par notre client.

pour moi, être en contact avec d´autres personnes est une chose primordilale dans ma vie professionnelle



Mes compétences :

Production

Qualité

Rapports humains