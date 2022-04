Emmanuel RENOUX

La réussite tient plus aux qualités humaines et aux valeurs que nous véhiculons qu'à la maîtrise de techniques, d'outils ou de méthodes que nous sommes nombreux à faire valoir.

Assurer la gestion financière et le développement commercial d'un établissement social ou médico-social, piloter un projet, certifier un établissement, élaborer les budgets ou développer des partenariats… bien sûr je sais le faire !

Que pouvez-vous attendre de moi pour faire la différence ?

C'est d'abord l'assurance de pouvoir vous appuyer sur des valeurs fortes de solidarité, de respect et de dignité toutes entières centrées sur la défense des droits des usagers.

Plus encore, c'est ma capacité à reconnaître et valoriser le potentiel de chacun individuellement et collectivement pour le mobiliser vers la l'atteinte du but commun :

- Garantir le bien-être et l'implication des personnes accueillies,

- assurer le développement serein de la structure.





Mes compétences :

Gestion

Conseil

Gestion de la qualité

Management

Formation

Gestion de production

Conduite de projet