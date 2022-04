Emmanuel RETTERER

Après mon master spécialisé en environnement et précisément dans les domaines de l’énergie, de l’eau et des déchets, j’ai eu l’opportunité de partir un an à l’étranger. De retour, je suis à la recherche d’un poste dans le secteur de l’environnement qui m’attire tout particulièrement.



Ayant fais-le choix de l’alternance pendant mes étude, j’ai pu travailler au sein du groupe international Veolia pour lequel j’ai pu accomplir des missions liées à différents projets d’ ampleurs variées comme des notes de calculs pour la mise en route du four d’incinération de la STEP de St Thibault des Vignes (350 000 EqHab), l’animation et le suivi des démarches ISO : management environnemental, de la sécurité et de l’énergie. J’ai également évolué au sein d’un bureau d’études thermiques où j’ai pu réaliser des chiffrages lors d’appels d’offres, des études thermiques et des plans d’exécutions pour des projets de travaux neufs et de réhabilitation.





Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Data Access Object

Autocad