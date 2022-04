Emmanuel REVEAU

Notre crédo : toujours adapter nos solutions aux besoins "sur mesure" des professionnels.



COLLECO, société saint-quentinoise, est le premier site d'élimination et de gestion des déchets spécifiques conditionnés, du kilo à la tonne.



Nous proposons aux professionnels des prestations clefs en main qui ont pour but d'assurer la sécurité, la traçabilité et le respect de l'ensemble des obligations réglementaires de tous les producteurs et détenteurs de déchets, qu'ils soient experts ou non-initiés.



Nous intervenons dans tous les "Hauts de France" ainsi que sur une grande partie de la Marne.

Nous nous sommes positionnés comme un prestataire de services spécialisés dans la gestion des déchets spéciaux, cela, dans un premier temps afin de limiter les stockages et donc de réduire les risques sur site, et d'autre part pour assurer une qualité de services et un tri très pointus même pour de faibles quantités.



Cette solution de tri se caractérise, en solution régulière, ponctuelle ou de déstockage, par l'usage de divers emballages mobiles mis à disposition par COLLECO, à rotations rapides, avec une forte identité visuelle, permettant un tri à la source des déchets dangereux ou spécifiques et comprend:

- la mise à disposition d'emballages homologués selon les prescriptions de l'ADR (réglementation Européenne sur le transport de marchandises dangereuses)

- l'étiquetage de tous les emballages: étiquettes d'identification pour tous les déchets et une ou plusieurs étiquettes de danger selon les prescriptions de l'ADR pour les déchets dangereux

- la collecte des déchets et le remplacement des emballages

- la mise à disposition d'un produit absorbant pour les produits chimiques

- l'édition de tous les documents de transport: bon d'intervention, BSD, déclaration de marchandises dangereuses, consignes de sécurité

- l'élimination des déchets vers un centre de traitement agréé et audité.



Aujourd'hui, nous intervenons aussi bien pour des groupes à représentation mondiales que pour des artisans, des collectivités locales ou des TPE-PME



Nous nous tenons à la disposition de tout professionnel afin d’établir ensemble un diagnostic sur les déchets produits dans votre activité et les solutions adéquats dans la démarche COLLECO.



Mes compétences :

innovation

développement durable

environnement

communication

management

Sécurité