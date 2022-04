Emmanuel RICHAUD

Professeur à Arts et Métiers ParisTech (ENSAM), je souhaite profiter de ce réseau pour développer mes contacts avec les acteurs de la filière plastiques, polymères et composites. Je suis en particulier intéressé par toute proposition :

- de stage de fin d'études pour les étudiants de l'option "Polymères et Composites" de l'ENSAM de Paris

- de recherche partenariale pouvant être effectuée par le laboratoire ''Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux'' dans lequel je travaille.



Mes compétences :

Recherche

Enseignement

Polymères

Matériaux

MATLAB

Chimie