Emmanuel RICHON

Je développe une activité commerciale dédiée aux directions marketing et études de marché dans le secteur de la santé / Manager opérationnel d'unité, j’anime des équipes pluridisciplinaires en direct et transversalement

Mon expertise :

- Le management et le développement des ventes (détection et développement d’affaires)

- La mise en place d’une stratégie après analyse du marché et identification des relais de croissance

- Conduite des négociations commerciales

- La mise en place d’une veille commerciale

- La direction d’une unité commerciale (budget, prévisions, P&L)

- Global Sales

Manager opérationnel, je souhaite m’engager dans de nouveaux challenges pour participer au développement d’une entreprise spécialisée BtoB dans le secteur de la santé (e-santé, digital marketing...)



Mes compétences :

Vente

Communication

Négociation

Management

Développement commercial

Industrie pharmaceutique

Formation

Marketing