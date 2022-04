DEVELOPPEMENT DE SOLUTIONS SIMPLES EFFICACES ET COMPETITIVES DE MISE EN AVANT DE PRODUITS.



VERITABLES ACCELERATEURS DES VENTES.



CREATION ET FABRICATION DE PRESENTOIRS PUBLICITAIRES, MOBILIERS COMMERCIAUX, PRESENTOIRS DE SOL, DE COMPTOIR, TETE DE GONDOLE, DISPLAYS, BORNES LCD, URNES



ETUDE DE PROJETS AVEC IMAGES 3D ET DEVIS EXPLICATIFS SUIVANTS BRIEFS



RÉACTIVITÉ ET BON SENS



MATERIELS MULTI MATERIAUX, METAL, BOIS, PLASTIQUE ( INJECTION, THERMOFORMAGE, TABLETTERIE ), CARTON, VERRE, IMPRESSION



PETITE, MOYENNE, ET GRANDE Série



http://www.ambyance-plv.com/

emmanuel.rieux@ambyance-plv.com

06 23 05 34 97



Mes compétences :

Communication

Display

Marketing

PLV

Publicité

Vente

Internet