Emmanuel RIPOLL

Codeur du dimanche passionné, je souhaite aujourd’hui me muer en un véritable développeur.



Je me lance cette année dans la grande aventure de la reconversion, en intégrant la formation de développeur logiciel de l’IMIE à Nantes.



Passionné de sport et disposant d’une bonne expérience dans le e-commerce, je cherche une équipe où je pourrais apporter ma fraîcheur et ma curiosité, et qui me permettra de développer mes compétences.



Mes compétences :

Marketing

Management

Sports de glisse

Sport marketing

Webmarketing

Négociation commerciale

Administration des ventes

Vente