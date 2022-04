GESTIONNAIRE ET FORMATEUR EN EDUCATION NON FORMELLE : ALPHABETISATION ET CLASSE PASSERELLE



INSPECTEUR D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

ENCADREUR DE PROGRAMME DE PROTECTION , D'EDUCATION ET DE LUTTE CONTRE LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS.



Mes compétences :

formateur en éducation non formelle

specialiste en conseil, orientation scolaire , rec