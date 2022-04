Bonjour je m'appel Emmanuel Rodrigues , je suis actuellement dans l'organisme de formation professionnel de l'école de la 2 eme chance à bagneux . Je suis actuellement à la recherche d'un emploi .



Mes compétences :

Gestion des stocks

Entretien et maintenance des locaux et des espaces

Participation au lancement des films et observatio

Logistique

Mise en rayon

Réception des colis

Gestion de rayon

Nettoyage des bâtiments

Vente

Acceuil et renseignement des clients

Accueil

Techniques de vente

Tenue de la caisse