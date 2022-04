Emmanuel RODRIGUEZ-CHARDI

Entreprise de travaux lié à la réglementation thermique 2012



Le travail consiste en la projection d'un revêtement technique intérieur permettant l'étanchéité à l'air des bâtiments .



Cette technique a pour but de simplifier la construction des chantiers RT 2012.

Il s'agit de colmater avec un enduit toutes les fuites d'air parasites de la maçonnerie ainsi que les divers éléments qui y sont joints (menuiseries, poutres, platines...)

Cela crée une bulle dans le bâtiment empêchant l'air de s'enfuir, mais laissant l'humidité s'échapper (le principe est similaire à celui d'un vêtement en Gore Tex)



Cette méthode est efficace, rapide et moins couteuse que les autres opérations existantes.

Elle vous garantira la réussite du test de perméabilité et d'infiltrométrie effectué à la fin de votre chantier .





Mes compétences :

Autonomie

Autodidacte

Vente

Négociation