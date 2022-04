Emmanuel ROJAS

Ingénieur Supply Chain



- 6 ans d’expériences en industrie et grande distribution (Pepsico / Casino / Auchan)



- Management et accomplissement de nombreux projets d’optimisation Supply & SI au service de notre propre excellence opérationnelle, mais surtout au service du client final.



- Compétences managériales hiérarchique et non hiérarchique, créativité, efficacité, curiosité, pédagogie et pragmatisme.



- Disruptif et inspirant





Leitmotiv 1 : « Il n’y a pas de Supply sans SI »



Leitmotiv 2 : « Un projet se compose, s’harmonise et s’orchestre »





Personnel :



- Guitariste / Compositeur depuis 10 ans

- 2 groupes de musique : projet d’enregistrement d’album et de scène



Mes compétences :

Business Objects

Lean supply chain

SQL

Management

Microsoft Office

Gestion de la production

Google Apps

Microsoft Excel

Data warehousing

Visual Basic

As400

SAP

Google Data Studio

Logistique

Gestion de projet