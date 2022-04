Emmanuel ROSELET

Depuis que j'écris la lumière ...



La photographie est une passion transmis comme un héritage. Aujourd'hui, l'objectif est de conquérir la captation des instants par la vidéo pour permettre à chacun de revivre ses souvenirs grâce aux images montées sur les compositions cinématographique de haute définition. Pour servir autant les particuliers que professionnels, la photographie donne un sens artistique à mon activité, et la maîtrise de l'infographie est un plus qui permet de s'appuyer sur ses compétences informatiques pour établir une relation polyvalente auprès du client.



J'ai réalisé ma première photo avec un reflex à l'âge de 13 ans. Mon père (photographe) m'offrit le Nikon D3000, excellent appareil photo pour débuter dans la gamme reflex numérique, je réalisai des photos de tous les genres (surexposé, sous-exposé, flou, mal cadré, et j'en passe...), par tous les réglages différents (diaphragme, vitesse, iso, balances des blancs). Le D3000 est très limité pour les photos de nuits (boite de nuit, concert, pleine lune) et les photos dynamiques (sport), son capteur étant très petit, et méga pixels faible (12 mpxls): il ne permettait pas d'obtenir des photos assez "piqué" (bonne clarté, précision des couleurs, et profondeur de champs).

Pour conclure, le D3000 est idéal pour des photos extérieur de jours (en mode Manuel et bien réglé, il appuiera bien les couleurs, qui sera aussi marqué par un contraste très équilibré)



Face à la crise des photographe, cloué essentiellement par l'arrivée des compact, bridge, et hybride qui donne quasiment les mêmes photos qu'un réflex concernant les photos de base (jour, extérieur, intérieur éclairé) sauf les photos sombre, ou dynamique qui auront quand même un aspect artistique (sous-ex, flou de bougé, bruits des iso, peu contrasté) ; il a fallu réagir en trouvant des stratégies et pour ma part, se réorienté dans le reportage montage vidéo, en maîtrisant bien plus que la lumière ou la composition de l'image, mais également la mise en place de scène, chorégraphie des acteurs, la captation de l'image, les transitions de scène, le son, et le travelling (mouvement manuel de la caméra).