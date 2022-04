Emmanuel ROSENBLATT

Emmanuel, 26 ans, originaire de Lyon.



Je suis un jeune dynamique et motivé à la recherche de nouvelles expériences dans la communication.



Titulaire d'un bachelor communication globale, je dispose d'un profil polyvalent qui me permet de m'adapter rapidement à un nouvel environnement de travail.



Autodidacte, créatif et persévérant, j'aime apprendre et sans cesse élargir mes connaissances que ce soit dans mon domaine d'activité ou en dehors. Vous souhaitez en savoir plus sur moi ou tout simplement échanger des idées ? N'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de vous répondre.



Emmanuel



Mes compétences :

Stratégie digitale

Communication interne

Communication de crise

Relations Presse

Design graphique

Communication orale

Communication événementielle

WordPress

Suite Adobe : flash, illustrator, indesign, photos