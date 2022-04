Emmanuel Rouamba

Marié et père de 3 enfants

Chrétien Evangelique

UFR/LAC -Université de ouagadougou, Ouagadougou

Diplômé en Art de spectacle / Consultant en développement local

C2 de Maîtrise en Lettres Modernes

Domaines de compétences en développement: Elaboration et gestion de projets ,Communication participative pour le développement (CPD) ,communication pour le changement de comportement (CCC) ,Mainstreaming VIH/SIDA ,Leadersphip , Appui- conseil en redaction de rapports ,plaidoyer ,participation citoyenne etc

Promoteur de la société agro-alimentaire "la Sarepta"